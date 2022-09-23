Авиация может остаться без специалистов из-за мобилизации

«Коммерсант» выяснил, что сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы. Работодатели активно составляют списки на «бронь» сотрудников, опасаясь, что отрасль останется без специалистов и полеты могут просто остановиться.

Сотрудники как минимум пять российских авиакомпаний и более 10 аэропортов получили повестки в военкомат. Проблема в том, что большинство пилотов — офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах летных училищ, а также срочную службу. Число мобилизованных в трех компаниях оценили в 50–80% сотрудников.

От комментариев представители «Аэрофлота», S7, UTair, «Уральских авиалиний», Red Wings и других отказались. Но известно, что юристы активно работают над составлением списков на «бронь» сотрудников. Однако они говорят, что этот процесс пока вызывает вопросы. Списки направляют на утверждение в местные военкоматы, администрации и Минтранс. В них включают не только пилотов, но и инженеров и IT-специалистов.

При этом наибольшие опасения вызывает не только мобилизация пилотов и летных экипажей, но и технических специалистов, IT-специалистов и сотрудников коммерческих подразделений. Их численность в штате меньше, поэтому возможный уход может серьезно затруднить или даже парализовать работу. При этом первые трудности начались у компаний уже после оттока IT-специалистов после 24 февраля.

Если компании не получат необходимое число «броней» на сотрудников, то представители профсоюзов готовы обратиться с соответствующим письмом в правительство России.