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#Новости

RT: против Навального* возбудили еще одно уголовное дело

22.09.2022

Его обвиняют в «руководстве экстремистским сообществом и осуществлении экстремистской деятельности»

RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что против Алексея Навального* возбудили еще одно уголовное дело. Его обвинили в «руководстве экстремистским сообществом и осуществлении экстремистской деятельности».

Новое обвинение подразумевает, что «преступной деятельностью» политик занимался уже в заключении. Источник сообщил, что особенно деструктивной эта деятельность оказалась на фоне «спецоперации». 

Поводом к уголовному делу стали призывы оппозиционера выходить на митинги против боев в Украине. Срок для Навального* по новому обвинению могут увеличить на 15 лет. 



*Алексея Навального российские власти включили в список «террористов и экстремистов». 



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