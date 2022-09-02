RT: против Навального* возбудили еще одно уголовное дело

RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что против Алексея Навального* возбудили еще одно уголовное дело. Его обвинили в «руководстве экстремистским сообществом и осуществлении экстремистской деятельности».

Новое обвинение подразумевает, что «преступной деятельностью» политик занимался уже в заключении. Источник сообщил, что особенно деструктивной эта деятельность оказалась на фоне «спецоперации».

Поводом к уголовному делу стали призывы оппозиционера выходить на митинги против боев в Украине. Срок для Навального* по новому обвинению могут увеличить на 15 лет.

*Алексея Навального российские власти включили в список «террористов и экстремистов».