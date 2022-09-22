Журналисту SOTA вручили повестку в военкомат после задержания в Москве

Корреспонденту SOTA Артему Кригеру вручили повестку в военкомат после задержания на акции протеста против мобилизации в Москве. Об этом он рассказал «Дождю».

По словам Кригера, повестки получили все молодые люди, которые были задержаны вместе с ним. В ней говорится, что журналисту необходимо явиться в военкомат 6 октября в 9:00. Он заявил, что не собирается идти в комиссариат.

SOTA ранее сообщала, что Кригера задержали без объяснения причин. При этом у него с собой были редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса». Ему вменили создание помех транспорту (ч.6.1 ст.20.2 КоАП).



