Первых 50 мобилизованных проводили в Якутии

В Якутии провожают первых мобилизованных. Порядка 50 человек отправляются на фронт из Амингского района, сообщает местное издание «Новости Якутии».

Повестки из военкомата начали приносить мужчинам со вчерашнего дня. Власти Якутии тут же запретили всем резервистам выезжать за пределы района, а работодателям приказали рассчитать мобилизованных и обеспечить их явку в военкоматы. Соответствующий приказ опубликовало агентство «Ясиа».

Провожать мобилизованных собрались десятки родственников — короткое прощание сопровождалось объятиями и слезами. После этого всех мужчин посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении.



