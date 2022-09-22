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#Новости

Первых 50 мобилизованных проводили в Якутии

22.09.2022

Ранее власти региона запретили резервистам выезжать за пределы региона

В Якутии провожают первых мобилизованных. Порядка 50 человек отправляются на фронт из Амингского района, сообщает местное издание «Новости Якутии».

Повестки из военкомата начали приносить мужчинам со вчерашнего дня. Власти Якутии тут же запретили всем резервистам выезжать за пределы района, а работодателям приказали рассчитать мобилизованных и обеспечить их явку в военкоматы. Соответствующий приказ опубликовало агентство «Ясиа».

Провожать мобилизованных собрались десятки родственников — короткое прощание сопровождалось объятиями и слезами. После этого всех мужчин посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении.


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