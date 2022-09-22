Новым послом США в России станет Линн Трейси

Россия одобрила назначение Линн Трейси на должность посла США в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали», — ответил он на соответствующий вопрос.



О том, что президент США Джо Байден намерен назначить на должность посла в России Линн Трейси, стало известно 14 сентября. Трейси станет первой женщиной, занимающей пост посла США в России.

