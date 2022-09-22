Минобороны РФ подтвердило факт обмена военнопленными с Украиной

Минобороны РФ подтвердило возвращение 55 российских военнопленных в результате переговоров с Украиной. Об этом говорится в утренней сводке российского военного ведомства.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что освобожденных военнослужащих доставили самолетом на территорию России, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Военным также предоставили возможность связаться с родственниками, добавили в Минобороны.

Об обмене «кума» Путина Виктора Медведчука в ведомстве не упомянули. Число возвращенных Украине военнопленных Минобороны РФ также не уточнило.

О проведенном обмене первой сообщила украинская сторона. По словам президента Владимира Зеленского, Киев вернул 205 защитников мариупольского завода «Азовсталь» и обменял 10 иностранцев, приговоренных в «ДНР» к смертной казни за наёмничество.