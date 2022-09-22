Пророссийские власти Запорожья назвали взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб

На Центральном рынке в Мелитополе прогремел взрыв. По словам представителя пророссийской «администрации» Запорожской области Владимира Рогова, в результате инцидента пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает.

«Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе центрального рынка», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов назвал взрыв терактом «спецслужб режима Зеленского». По его словам, инцидент свидетельствует о том, что президент Украины «бесится из-за желания и начала самоопределения жителей Запорожской области».

«Это попытка запугать мирных жителей. Но нас этим не запугать, выбор однозначно будет сделан и подобными вещами они только убеждают нас в том, что мы делаем все правильно», — прокомментировал Рогов в разговоре с РИА «Новости».

По словам представителя пророссийской «администрации» региона, в результате происшествия пострадали три человека, на настоящий момент их жизни ничто не угрожает.

«Референдум» о вхождении оккупированного Запорожья в состав России пройдет 23–27 сентября. «Голосования» в эти даты также пройдут в Херсонской области, ДНР и ЛНР.