Верещук пообещала безопасность сдавшимся в плен российским военным

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала мобилизованных в России военных сдаваться в плен, пообещав безопасность и достойные условиях содержания. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Если вас мобилизовали и вы оказались на территории Украины, вы можете просто сдаться в плен. Так вы сохраните самое ценное — свою жизнь — для себя и для своих близких. Это лучше, чем бесславная смерть на чужбине», — написала Верещук.

По словам Верещук, все российские военные, добровольно сдавшиеся в плен, будут оформлены как попавшие в плен в бою. Это обезопасит их от уголовного преследования в России по новой уголовной статье о «добровольной» сдаче в плен (статья 352.1 УК РФ).

Президент России Владимир Путин накануне объявил, что в стране с 21 сентября начнется «частичная мобилизация». Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он.

«Верстка» сообщила, что всего за несколько часов после объявления частичной мобилизации в России раскупили все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван и Минск. Также популярными направлениями стали Казахстан, Грузия, Азербайджан и другие безвизовые страны.

The Insider* сообщил, что на сухопутных границах с Грузией и Финляндией перестали пропускать мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. В свою очередь, в «Аэрофлоте» и РЖД утверждают, что компании работают в штатном режиме, ограничений на продажу билетов нет. Перевозчики заявляют, что не получали никаких указаний о том, что мужчинам необходимо предоставить справку из военкомата при покупке билетов.

Очереди из гражданских машин с россиянами также скопились у пропускного пункта в городе Кяхта в Бурятии. Там находится пропускной пограничный пункт с Монголией, от Иркутска до него 670 километров, от Улан-Удэ — 228 километров, обращает внимание «Сибирь.Реалии»**.

*The Insider Минюст РФ считает «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

**«Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

