В Германии «зеленые» и «свободные демократы» предложили предоставлять убежище российским дезертирам

В Германии парламентские группы «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) выступили за предоставление политических убежищ россиянам, желающим избежать мобилизации. Свое предложение парламентарии озвучили в интервью Der Spiegel.

«Любой, кто сейчас подлежит мобилизации и не желает становиться частью армии, совершающей военные преступления, выступает против путинской системы. Теперь мы, европейцы, должны оперативно предоставить противникам российского режима и невинным дезертирам убежища», — заявил заместитель главы партии «свободных демократов» Йоханнес Фогель.

Фогель отметил, что частичная мобилизация, объявленная Путиным, способствует эскалации конфликта в Украине, а также является со стороны российского президента «признаком военной слабости и выражения презрения к людям».

Представители немецкой партии «зеленых» также высказались в поддержку российских дезертиров. Как заявил эксперт по внешней политике «зеленых» Робин Вагенер, «Путин — самая большая угроза для русскоязычных». «Мы можем и должны защитить российских дезертиров от путинской мобилизации и предоставить им временное убежище», — сказал политик.

Вагенер подчеркнул, что в России все еще присутствует оппозиция — такие выводы он сделал на основе ажиотажного спроса на рейсы из страны. Он призвал обеспечить защиту и прием «представителям демократической оппозиции и журналистам», а также дать им возможность работать «во имя демократической России отсюда».



