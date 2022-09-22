В России после объявления мобилизации наблюдается всплеск фишинговых сайтов

На фоне объявления о частичной мобилизации мошенники стали прибегать к новым уловкам — эксперты зафиксировали резкий рост фишинговых сайтов, предлагающих помощь в подготовке фальшивых медицинских справок или исключения из призывных списков. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, помимо фишинговых сайтов, мошенники обращаются к рассылке сообщений по электронной почте и звонкам с подставных номеров. Пользователям приходят предложения оформить отсрочку от армии, мобилизации, а также выдать медицинские справки, помочь в срочной релокации и так далее. Google Trends зафиксировал, что число пользовательских запросов по ключевой фразе «кто в запасе» уже в первой половине дня достигло отметки в 100 баллов — это наивысший уровень популярности.

Роскомнадзор утверждает, что активно блокирует ссылки на вредоносные ресурсы. При этом в Минцифры сообщают, что всплески возникновения фишинговых сайтов являются уже «традиционными» — они наблюдается в течение одних-двух суток с момента распространения любой значимой информации.

Президент России Владимир Путин накануне объявил, что в стране с 21 сентября начнется «частичная мобилизация». Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он.

Путин снова говорил, что страны Запада пытаются угрожать России, лишить ее суверенитета. Некоторые, добавил он, угрожают ядерным оружием. Путин добавил, что такое оружие, причем более современное, есть у России. И страна, по его словам, будет защищаться любыми средствами — и «это не блеф».

После заявлений Путина по всей России прошли акции протеста. По данным ОВД-Инфо*, в 38 городах были задержаны 1386 человек. Больше всего из них — в Санкт-Петербурге и Москве. К протестующим применяли насилие, некоторые из них в ходе задержания теряли сознание, также известно как минимум об одном уголовном деле в Екатеринбурге.

*ОВД-Инфо в РФ объявлен «иностранным агентом».