Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание горадминистрации Тольятти

В Тольятти неизвестный бросил «коктейль Молотова» в один из корпусов городской администрации, здание охватил пожар. Факт поджога порталу «Неслухи.рф» подтвердили в Главном управлении МВД по Самарской области.

«Да, действительно, в ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации находящегося по адресу ул. Белорусская, 33. УВД по г. Тольятти в настоящее время проводит проверку по данному факту», — приводит издание комментарий пресс-службы регионального МВД.

Baza уточняет, что пожар разгорелся после того, как неизвестный бросил в здание «коктейль Молотова». Огонь охватил входную дверь, пламя удалось потушить. Сотрудники Центра «Э» на месте происшествия обнаружили использованные бутылки с зажигательной смесью.





Фото: 63.ru