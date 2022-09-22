В Белгородской и Курской областях продлили режим террористической опасности

Губернаторы граничащих с Украиной Белгородской и Курской областей объявили о продлении «желтого» режима террористической опасности до 7 октября. Об этом они написали в своих Telegram-каналах.

Первым о продлении режима террористической опасности заявил глава Белгородской области Александр Гладков. Он также добавил, что в регионе продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов — такую меру он впервые ввел 11 апреля.

Вслед за ним об аналогичном решении объявил глава Курской области Вячеслав Старовойт. «В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток до 7 октября», — написал он.



