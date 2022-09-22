В Германии прошли обыски в квартирах и виллах Алишера Усманова

Немецкая полиция провела обыски в 24 квартирах и домах, которые, как предполагается, принадлежат российскому олигарху Алишеру Усманову. По данным DW*, его подозревают в нарушении санкций и налоговых преступлениях.

Операция состоялась накануне в среду, в ней принимали участие около 250 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Мюнхена. Обыски прошли на 24 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге.

Как рассказал глава BKA Хольгер Мюнх, следственные мероприятия связаны с подозрениями в нарушении санкционного режима. По делу проходят гражданин РФ и еще четыре человека, чьи имена не уточняются, однако издание считает, что речь идет о российском миллиардере Алишере Усманове, который находится в черном санкционном списке ЕС.

Усманова подозревают в том, что он, нарушая закон, распоряжался своими замороженными из-за санкций активами. Четверо других подозреваемых обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату. Иные детали немецкая прокуратура раскрывать отказалась.

*DW Минюст РФ считает «иностранным агентом».