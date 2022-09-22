Столтенберг заявил, что Россия не сможет победить в ядерной войне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на угрозы Владимира Путина применить ядерное оружие заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте. С соответствующим заявлением он выступил на онлайн-форуме Reuters Next.

«НАТО позаботится о том, чтобы в Москве не возникло недопонимания относительно серьезности применения ядерного оружия»,— заявил генсек Североатлантического альянса, отметив, что до сих пор не видел изменений в ядерной позиции России (цитата по агентству Reuters).

Столтенберг добавил, что объявленная Путиным мобилизация сопровождается опасной и безрассудной ядерной риторикой. Он заявил, что мир не должен допустить ядерной войны, и пообещал усилить санкционное давление НАТО на Россию.

Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия из-за ядерных угроз в адрес стран Европы. Трансляцию его выступления вел Associated Press.

Байден добавил, что Кремль организует «фиктивный референдум», чтобы незаконно присоединить к России оккупированные украинские территории. По его словам, действия российского руководства серьезно нарушают Устав ООН. При этом мобилизацию в стране он назвал серьезной ошибкой.

Президент России Владимир Путин накануне объявил, что в стране с 21 сентября начнется «частичная мобилизация». Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он.

Путин снова говорил, что страны Запада пытаются угрожать России, лишить ее суверенитета. Некоторые, добавил он, угрожают ядерным оружием. Путин добавил, что такое оружие, причем более современное, есть у России. И страна, по его словам, будет защищаться любыми средствами — и «это не блеф».

Как утверждали СМИ, Путин должен был выступить с заявлением о «референдумах» еще накануне вечером. Выступление якобы было запланировано на 20:00, однако так и не состоялось. Инсайдеры утверждали, что по состоянию на 19:30 20 сентября речь президента еще не была записана.

