В России прошли акции протеста против объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации. По данным ОВД- Инфо*, в 38 городах были задержаны 1386 человек. Больше всего из них — в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге.

Санкт-Петербург. По итогам протестов «ОВД-Инфо» известно о 541 задержанном в Петербурге. Протестующие собрались на Исаакиевской площади и стали выкрикивать антивоенные лозунги. Один из демонстрантов порвал свой военный билет, другой — свой паспорт, обоих незамедлительно задержали. ОМОН применял по отношению к демонстрантам насилие — в соцсетях распространились кадры, как участников акции бьют об асфальт, волокут по земле и заламывают им руки. «ОВД-Инфо»* сообщает, что у людей отбирали телефоны, выдергивали их из сцепки и возили в переполненных автозаках. Проект также опубликовал фотографию одной из протестующих с разбитой головой — силовики ударили ее в ходе задержания. Еще нескольких протестующих ОМОН поставил на колени у Русского музея, сообщала «Бумага» со ссылкой на очевидцев.



Москва. В Москве задержанными оказались как минимум 509 человек. Протестующие организовали шествие на Старом Арбате, ОМОН активно разгонял и оттеснял протестующих. В акции принимали участие в том числе матери, чьи сыновья подходят под призывной возраст. СМИ сообщали о массовых задержаниях и насилии по отношению к демонстрантам, многих из них насильно волокли к автозакам. Во время задержания по меньшей мере двое человек потеряли сознание – о них сообщили «Вот так» и «ОВД-Инфо»*. Несмотря на активное противодействие, демонстранты продолжили шествие и попытались собраться у здания МИД. «ОВД-Инфо»* также известно о случаях превентивных задержаний с помощью системы распознавания лиц в метро. Из четырех отделов полиции поступила информация о том, что задержанным мужчинам вручили повестки в военкомат, а в ОМВД «Соколиная гора» одному из задержанных угрожали уголовным делом и сроком в десять лет за отказ получать повестку.

Екатеринбург. В Екатеринбурге было задержано не менее 40 человек, одним из них оказался бывший десантник Андрей Дебу, который встал в одиночный пикет с картиной Сальвадора Дали «Лицо войны». Кроме того, «ОВД-Инфо»* известно как минимум об одном уголовном деле — екатеринбурженке вменяют применение насилия в отношении представителя власти (ст. 317 УК РФ).

Антивоенные акции состоялись и в других городах России. В Перми было задержано не менее 30 человек, в Челябинске — 27 человек, в Уфе — 23, в Красноярске — 19, в Твери и Воронеже — по 15, в Краснодаре — 14, в Саратове — 12, в Калининграде — 11. По девять человек задержали в Иркутске, Петрозаводске и Рязани, в Архангельске и Туле таких насчитывается по восемь человек. В Новосибирске, Якутске и Королеве было задержано по шесть человек, в Улан-Удэ и Томске — по четверо, в Железногорске — трое, а в Ижевске, Самаре, Салавате, Волгограде и Вологде — по два человека. По одному задержанному зафиксировано в Тюмени, Казани, Иваново, Сыктывкаре, Сургуте, Нижнем Новгороде, Калуге, Вятских Полянах, Смоленске и Белгороде.

*«ОВД-Инфо» признан в России «иностранным агентом».