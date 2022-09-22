Россия и Украина провели самый масштабный обмен пленными с начала боевых действий

Украина и Россия при содействии Турции и Саудовской Аравии совершили самый масштабный обмен военнопленными с начала боевых действий. О нем в своем Telegram-канале рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, в рамках обмена Украина вернула 205 защитников мариупольского завода «Азовсталь». Reuters уточняет, что Киев также обменял 10 иностранцев, приговоренных в «ДНР» к смертной казни за наёмничество. Россия в ответ получила назад 55 российских военнослужащих и Виктора Медведчука — «кума» Владимира Путина. Самолет с ними приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщил ряд российских Telegram-каналов, однако Москва эту информацию пока не комментировала.

Россия передала 200 военнопленных, в том числе трех беременных женщин. Пять известных командиров с «Азовстали», которых в России хотели судить и даже угрожали смертной казнью, доставили в Турцию — это было одним из главных условий обмена. Там они должны будут оставаться до конца боевых действий, рассказал Зеленский. При этом освобожденных иностранцев доставили в город Эр-Рияд в Саудовской Аравии, сообщает Reuters. Среди них британцы Шон Пиннер, Эйден Айслин, Джон Хардинг, Эндрю Хилл, Дилан Хили; гражданин Марокко Саадун Брагим, швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег — их собирались судить в ДНР за наемничество.

Самолет с освобожденными российскими военнопленными приземлился в Чкаловском в ночь на четверг, сообщает пророссийский Telegram-канал «Рыбарь». На борту находилось 55 бойцов, а также «кум» Путина Виктор Медведчук.



Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, который оказал содействие в обмене, назвал его «важным шагом» на пути к прекращению конфликта между странами, сообщает агентство Anadolu. Он поблагодарил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского: «Я также хотел бы поблагодарить всех своих друзей, которые способствовали этому процессу».

Медведчука, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которого называют «кумом Путина» (украинский депутат назвал президента России крестным его дочерей) взяли в плен 12 апреля, когда он пытался выехать из Украины. С началом вторжения России он сбежал из-под домашнего ареста: в Украине его обвиняют в госизмене и попытке нажиться на госимуществе в Крыму. 18 апреля СБУ распространила видео, на котором Медведчук просит обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

