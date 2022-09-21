В городах России продолжаются акции протеста против мобилизации

В городах России продолжаются акции протеста против объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации. По данным ОВД- Инфо*, к этому часу по всей стране задержано уже более 670 человек.

Санкт-Петербург. Наибольшее число задержанных пришлось на Северную столицу — на настоящий момент «ОВД-Инфо» известно о 230 задержанных. Протестующие собрались на Исаакиевской площади и стали выкрикивать антивоенные лозунги, один из демонстрантов порвал свой военный билет, после чего был незамедлительно задержан, сообщает SOTA. ОМОН применяет по отношению к демонстрантам насилие — в соцсетях распространяются кадры, как участников акции бьют об асфальт, волокут по земле и заламывают им руки. «ОВД-Инфо»* опубликовало фотографию одной из протестующих с разбитой головой — силовики ударили ее в ходе задержания. В настоящее время основная колонна протестующих идет шествием по каналу Грибоедова в сторону Марсова поля, передает «Сирена».

Москва. В Москве задержанными оказались уже 228 человек. Протестующие организовали шествие на Старом Арбате, ОМОН активно разгоняет и оттесняет протестующих. В акции принимают участие в том числе матери, чьи сыновья подходят под призывной возраст. СМИ сообщают о массовых задержаниях и насилии по отношению к демонстрантам — к этому часу известно о 151 задержанном, многих из них насильно волокут к автозакам. Во время задержания по меньшей мере двое человек потеряли сознание – о них сообщили «Вот так» и «ОВД-Инфо». Несмотря на активное противодействие, демонстранты продолжают шествие и собираются у здания МИД.

Антивоенные акции состоялись и в регионах России. В Екатеринбурге было задержано не менее 40 человек, в Перми и Уфе — по 22 человека, в Красноярске — 19, в Челябинске — 13, в Воронеже — 11, в Иркутске — 9. По шесть человек задержали в Королеве, Новосибирске, Архангельске и Якутске, в Петрозаводске таких насчитывается пять. В Улан-Удэ были задержаны четверо, в Железногорске — трое, а в Ижевске, Рязани, Томске, Салавате и Калуге — по два человека. По одному задержанному зафиксировано в Тюмени, Волгограде, Казани, Самаре, Твери, Сургуте, Вологде, Смоленске и Белгороде.

Число задержанных продолжает стремительно расти, «ОВД-Инфо»* ведет подробный онлайн и публикует имена задержанных.

*«ОВД-Инфо» признан в России «иностранным агентом».

На фото акция протеста в Москве. Фото: SOTA