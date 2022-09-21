210-й день боев: главное

Президент России Владимир Путин в утреннем обращении к россиянам объявил, что в стране с 21 сентября начнется «частичная мобилизация». Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он.

Путин снова говорил, что страны Запада пытаются угрожать России, лишить ее суверенитета. Некоторые, добавил он, угрожают ядерным оружием. Путин добавил, что такое оружие, причем более современное, есть у России. И страна, по его словам, будет защищаться любыми средствами — и «это не блеф».

Как утверждали СМИ, Путин должен был выступить с заявлением о «референдумах» еще накануне вечером. Выступление якобы было запланировано на 20:00, однако так и не состоялось. Инсайдеры утверждали, что по состоянию на 19:30 20 сентября речь президента еще не была записана.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild прокомментировал утреннее выступление Владимира Путина. Украинский лидер заявил, что не планирует отменять освобождение оккупированных территорий, несмотря на ядерные угрозы президента РФ.

Зеленский также отметил, что частичная мобилизация в России продолжается уже месяц. Он утверждает, что Минобороны уже мобилизовало студентов военных училищ, которым даже не дали закончить обучение. «Все эти люди не могут воевать. Они приходят к нам и умирают», — сказал глава государства.

По словам украинского президента, мобилизация свидетельствует о проблемах с офицерским составом и другим армейским персоналом. «Он хочет утопить Украину в крови, но в крови своих солдат», — добавил Зеленский.

Президент США Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия из-за ядерных угроз в адрес стран Европы. Трансляцию его выступления вел Associated Press.

Байден добавил, что Кремль организует «фиктивный референдум», чтобы незаконно присоединить к России оккупированные украинские территории. По его словам, действия российского руководства серьезно нарушают Устав ООН. При этом мобилизацию в стране он назвал серьезной ошибкой.

Байден также подчеркнул, что США продолжают тесное сотрудничество с западными коллегами по недопущению потенциальной атаки РФ на территории НАТО. По его словам, России никто не угрожает, она сама является агрессором и стремится к конфликту.

После объявления Путиным мобилизации демократическое движение «Весна» анонсировало проведение по всей России протестных акций «Нет могилизации». Всероссийская акция протеста заявлена на 21 сентября, в 19:00, в центрах городов.

Первыми к акции протеста присоединились жители городов Сибири и Дальнего Востока. Позднее протестная волна распространилась на Северо-Западе и в средней полосе России. Акции также стартовали в Москве и Петербурге. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо»*, по состоянию на 19:21 21 сентября задержано уже более 186 человек в 20 городах.

Так, задержания проходят в Екатеринбурге, Москве, Перми, Уфе, Красноярске, Челябинске, Иркутске, Новосибирске, Улан-Удэ, Петербурге, Железногорске, Ижевске, Томске, Салавате, Архангельске, Якутске, Тюмени, Самаре, Сургуте и Белгороде.

«Верстка» сообщила, что всего за несколько часов после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России раскупили все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван и Минск. Также популярными направлениями стали Казахстан, Грузия, Азербайджан и другие безвизовые страны.

The Insider** сообщил, что на сухопутных границах с Грузией и Финляндией перестали пропускать мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. В свою очередь, в «Аэрофлоте» и РЖД утверждают, что компании работают в штатном режиме, ограничений на продажу билетов нет. Перевозчики заявляют, что не получали никаких указаний о том, что мужчинам необходимо предоставить справку из военкомата при покупке билетов.

Очереди из гражданских машин с россиянами также скопились у пропускного пункта в городе Кяхта в Бурятии. Там находится пропускной пограничный пункт с Монголией, от Иркутска до него 670 километров, от Улан-Удэ — 228 километров, обращает внимание «Сибирь.Реалии»**.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация затронет «300 тысяч резервистов». По его словам, к мобилизации будут привлекать, ориентируясь на три критерия: служба в армии, востребованная военно-учетная специальность и наличие боевого опыта. Как подсчитал RTVI, это 1/5 от общего числа ветеранов боевых действий в России.

Сергей Шойгу также озвучил потери российской армии — впервые с 25 марта. По его словам, в составе ВС РФ погибли 5937 человек. При этом журналистам ВВС и «Медиазоны»*** удалось подтвердить гибель 6219 россиян. По версии исследователей, это от трети до половины всех реальных потерь.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, проанализировав указ, заявил, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, затем — мужчин, пребывающих в запасе. По его словам, Минобороны РФ должно сформировать квоты на мобилизацию для каждого региона России, а губернаторы будут отвечать за исполнение.

Чиков также перечислил все категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. В их числе члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

Озвученные Сергеем Шойгу данные о потерях ВСУ разошлись с официальной статистикой Минобороны РФ. На это обратили внимание журналисты «Агентства».

В своем утреннем выступлении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина в ходе боевых действий потеряла 61 тысячу военнослужащих. При этом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утверждает, что российская армия по состоянию на 20 сентября «уничтожила» 83 тысячи украинских военных.

«Агентство» отмечает, что при подсчетах не учитывались заявления Конашенкова об «уничтожении части националистов» или «двух третей бригады». В них он не называл конкретных цифр.

Американский Институт и изучения войны (ISW) сообщает, что в России не видно признаков массовой мобилизации, однако псевдореферендумы и новые уголовные статьи призваны сделать «самомобилизацию» добровольно-принудительной.

В ISW не согласились с мнением международного сообщества о том, что принятые Путиным меры говорят об эскалации конфликта в Украине. Аналитики не наблюдают никаких признаков скорого изменения российских практик призыва на военную службу, а «референдумы» на оккупированных украинских территориях они называют пропагандистским шагом, который станет «пряником» для потенциальных рекрутов.

При этом российское законодательство дополняется мощным «кнутом» в виде уголовных статей, которые серьезно усложнят процесс увольнения с военной службы тем, кто не желает воевать. Таким образом, все принятые меры соответствуют критериями «самомобилизации», о которой говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом эксперты считают, что действия российских властей едва ли радикально изменят ситуацию на фронте.

В свою очередь, разведка Великобритании утверждает, что решение Путина о срочном проведении «референдумов» на оккупированных украинских территориях связано с «опасениями неминуемого нападения Украины и упованием на большую безопасность после формального присоединения к России».

Российская армия при этом испытывает серьезную нехватку личного состава в зоне боевых действий. Именно по этой причине власти РФ ввели новые положения о наказании за уклонение от военной службы. Это, вероятно, нужно для ограничения числа дезертирств и отказов от службы в армии, считают авторы отчета. Эксперты заявляют, что Путин идет на больший политический риск, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе, в надежде нарастить боевую мощь.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

**The Insider Минюст РФ считает «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

***«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».