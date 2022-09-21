Байден ответил на угрозы Путина применить ядерное оружие

Президент США Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия из-за ядерных угроз в адрес стран Европы. Трансляцию его выступления ведет Associated Press.

«Только сегодня президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения», — заявил он.

Байден добавил, что Кремль организует «фиктивный референдум», чтобы незаконно присоединить к России оккупированные украинские территории. По его словам, действия российского руководства серьезно нарушают Устав ООН. При этом мобилизацию в стране он назвал серьезной ошибкой.

Байден также подчеркнул, что США продолжают тесное сотрудничество с западными коллегами по недопущению потенциальной атаки РФ на территории НАТО. По его словам, России никто не угрожает, она сама является агрессором и стремится к конфликту.

Ранее в среду Путин в обращении к россиянам заявил, что в стране с 21 сентября начинается «частичная мобилизация». Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он.



В ходе своего выступления Путин снова заявил, что страны Запада пытаются угрожать России и хотят лишить ее суверенитета. Некоторые, добавил он, угрожают ядерным оружием. Путин добавил, что такое оружие, причем более современное, есть у России. И страна, по его словам, будет защищаться любыми средствами — и «это не блеф».