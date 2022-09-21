Сын Пескова отказался являться в военкомат

Николай Песков, сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, отказался являться в военкомат. Так он ответил ведущему канала «Популярная политика» Дмитрию Низовцеву, который позвонил Пескову-младшему под видом сотрудника комиссариата.

Низовцев в прямом эфире на YouTube-канале «Популярная политика» связался с Николаем Песковым, представился сотрудником военкомата и «призвал» его на военную службу. В ответ сын представителя Кремля заявил, что будет решать этот вопрос «на другом уровне».

«Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно», — ответил он журналисту.

Представитель Кремля прокомментировал ситуацию изданию «Подъем». Он заявил, что не верит в то, что его сын отказался явиться в военкомат. «Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков перечислил все категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. В их числе члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.