Россияне стали массово покидать страну через Бурятию

Очереди из гражданских машин с россиянами, желающими уехать в Монголию, скопились в среду у пропускного пункта в городе Кяхта в Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кяхта».

В Кяхте находится пропускной пограничный пункт с Монголией, от Иркутска до него 670 километров, от Улан-Удэ — 228 километров, обращает внимание «Сибирь.Реалии»**. Для местных жителей Монголия является единственным иностранным государством, в которое можно попасть без визы.

Ранее «Верстка» сообщила, что всего за несколько часов после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России раскупили все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван и Минск. Также популярными направлениями стали Казахстан, Грузия, Азербайджан и другие безвизовые страны.

The Insider* сообщил, что на сухопутных границах с Грузией и Финляндией перестали пропускать мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. В свою очередь, в «Аэрофлоте» и РЖД утверждают, что компании работают в штатном режиме, ограничений на продажу билетов нет. Перевозчики заявляют, что не получали никаких указаний о том, что мужчинам необходимо предоставить справку из военкомата при покупке билетов.





*The Insider Минюст РФ считает «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

**«Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».