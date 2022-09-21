Мобилизованные россияне могут лишиться работы

Мобилизованных граждан могут уволить с работы и заключить с ними контракт о прохождении военной службы. Это следует из ответа Минобороны РФ на вопрос о том, должны ли работодатели расторгнуть контракт с мобилизованным сотрудником.

«Да, все верно. Основанием для расторжения трудового договора будет та же повестка военкомата. Согласно п. 2 указа президента граждане после призыва переходят на службу в ряды Вооруженных сил РФ по контракту (п. 2 указа)», — говорится в ответе, который привел журналист Алексей Венедиктов*.

Ранее в среду президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что в стране с 21 сентября начинается «частичная мобилизация». Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он.

*Алексея Венедиктова Минюст РФ считает «иностранным агентом».

