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#Новости

Мобилизованные россияне могут лишиться работы

21.09.2022

Такой ответ журналистам дали в Минобороны РФ

Мобилизованных граждан могут уволить с работы и заключить с ними контракт о прохождении военной службы. Это следует из ответа Минобороны РФ на вопрос о том, должны ли работодатели расторгнуть контракт с мобилизованным сотрудником.

«Да, все верно. Основанием для расторжения трудового договора будет та же повестка военкомата. Согласно п. 2 указа президента граждане после призыва переходят на службу в ряды Вооруженных сил РФ по контракту (п. 2 указа)», — говорится в ответе, который привел журналист Алексей Венедиктов*. 

Ранее в среду президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что в стране с 21 сентября начинается «частичная мобилизация». Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он. 

*Алексея Венедиктова Минюст РФ считает «иностранным агентом».

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