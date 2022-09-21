Шойгу и Конашенков озвучили разные данные о потерях ВСУ

Озвученные Сергеем Шойгу данные о потерях ВСУ разошлись с официальной статистикой Минобороны РФ. На это обратили внимание журналисты «Агентства».

В своем утреннем выступлении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина в ходе боевых действий потеряла 61 тысячу военнослужащих. При этом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утверждает, что российская армия по состоянию на 20 сентября «уничтожила» 83 тысячи украинских военных.

«Агентство» отмечает, что при подсчетах не учитывались заявления Конашенкова об «уничтожении части националистов» или «двух третей бригады». В них он не называл конкретных цифр.







