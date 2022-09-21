Экс-ведущая «Первого канала» Жанна Агалакова отказалась от российских госнаград

Бывшая ведущего «Первого канала» Жанна Агалакова, покинувшая Россию посла начала боевых действий в Украине, заявила, что отказалась от всех государственных наград. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook*.

«Господин президент [Путин], ваше руководство ведет страну к пропасти. Ваши награды считаю неприемлемыми», — подписала свой пост журналистка.

Агалакова отказалась от Ордена Дружбы, а также от медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Все награды журналистка планируют отправить президенту России Владимиру Путину в Москву.

Жанна Агалакова проработала на российском телевидении более 27 лет. После 24 февраля она осудила действия российский властей в Украине, уволилась с «Первого канала» и покинула страну.

*Facebook принадлежат компании Meta, которая признана «экстремистской» и запрещена в РФ.

