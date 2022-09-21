В городах России проходят акции против мобилизации

В Новосибирске на площади Ленина задержали молодого человека под предлогом ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий), передает «Тайга.Инфо». Когда его схватили, он заявил, что «не собирается умирать за Путина» и за них. «Вы сами знаете, что всё ***** [хреново]!» — сказал он.

На месте проведения акции собрались десятки людей — все пришли без плакатов.

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UPD: Акции протеста против мобилизации проходят и в Томске. По данным Telegram-канала «Улица Бархатная», на настоящий момент задержаны уже около 15 человек. К ним выехали правозащитники. Всего в митинге принимали участие около 100 человек, полиция их разогнала, митинг завершился.



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UPD: В Екатеринбурге задержали бывшего десантника Андрея Дебу, сообщает «ОВД-инфо»*. Он проводил одиночный пикет с картиной Сальвадора Дали «Лицо войны». Его везут в ОП № 9.

Также, по данным правозащитников, екатеринбургская полиция задержала еще одного местного жителя — Александра Лекомцева. Его доставили в здание городского УМВД.

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В Сибири и на Дальнем Востоке проходят акции протеста против объявленной президентом России частичной мобилизации. На улицы вышли жители Улан-Удэ, Иркутска и Хабаровска.

Как сообщают «Люди Байкала», в Улан-Удэ протестующие собрались у театра оперы и билета. В акции принимали участие несколько десятков человек. Они пришли с плакатами, на которых были написаны антивоенные лозунги — «Нет войне» и «Нет мобилизации». Полиция провела с ними беседы, но задерживать не стала. Акция продолжалась около получаса.

В Иркутске протестующие собрались на площади Труда. По данным Telegram-канала «Иркутск анархистский (ДИАна)», в акции принимают участие порядка 60 человек. Собравшиеся демонстранты привлекли внимание правоохранительных органов — к месту проведения акции подъехали автомобили с сотрудниками ОМОН, которые разогнали всех собравшихся. Многие из них были задержаны.

Акция протеста прошла и в Хабаровске. Митингующие собрались на площади Ленина, полиция проверяла у них документы. По данным The New Times, в акции принимали участие 12 человек. Несмотря на то, что сотрудников полиции было почти в три раза больше, чем самих демонстрантов, митинг обошелся без задержаний.



*«ОВД-инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»