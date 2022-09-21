РЖД и «Аэрофлот» не подтвердили информацию об ограничении на продажу билетов мужчинам

РЖД и «Аэрофлот» опровергли информацию об ограничении продажи билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы компаний. Однако The Insider утверждает, что мужчин не пропускают на сухопутных границах с Грузией и Финляндией.

Как сообщили в «Аэрофлоте» и РЖД, компании работают в штатном режиме, ограничений на продажу билетов нет. Перевозчики утверждают, что не получали никаких указаний о том, что мужчинам необходимо предоставить справку из военкомата при покупке билетов.

При этом The Insider сообщает, что в крупных русскоязычных эмигрантских чатах распространяется информация о том, что мужчинам не дают пересечь сухопутную границу с Грузией и Финляндией, при этом женщин пропускают без проблем. Пограничная служба ФСБ никаких комментариев по этому поводу не давала. Связаться с погрануправлениями Санкт-Петербурга, а также Ленинградской и Калининградской областей журналистам не удалось.

«Верстка» сообщала, что всего за несколько часов после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России раскупили все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван и Минск.