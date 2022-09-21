После объявления мобилизации в России раскупили билеты на рейсы в Стамбул, Минск и Ереван

Всего за несколько часов после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России раскупили все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван и Минск. На это обратила внимание «Верстка».

По состоянию на 21 сентября на сайтах российского «Аэрофлота» и белорусского «Белавиа» пропали все билеты из Москвы в Минск. При этом билеты на 22 сентября еще остались, однако цены на них взмыли вверх — эконом-класс стоит 43 106 рублей, а бизнес-класс — 106 631 рубль. В настоящее время и их стремительно раскупают.



Рейсы из Минска в Ереван, Стамбул, Алматы, Тбилиси, Батуми и Кутаиси на 21 сентября также исчезли. Свободными остались билеты лишь на начало октября.



Ранее заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что в России не будет введено дополнительных ограничений на право выезда резервистов. Несмотря на это, в эмигрантских чатах уже стала появляться информация о том, что мужчинам не дают пересечь сухопутную границу с Грузией и Финляндией, сообщает The Insider*.

*The Insider Минюст РФ считает «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

