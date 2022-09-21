Суд отказал Навальному* в удовлетворении жалоб к колонии

В Ковровском суде рассматривались сегодня жалобы Алексея Навального* к колонии. Он требовал раскрыть данные заказчика продукции, которую шьет оппозиционер. У колонии были претензии к политику о его профсоюзе заключенных: Навального предостерегли от «нарушения закона о митингах». В обоих жалобах суд оппозиционеру отказал, пишет «Медиазона»**.

Заказчика продукции ФСИН так и не раскрыл, сославшись на то, что эта информация — тайна и заказчик не давал согласия на ее раскрытие.

По второй жалобе суд счел, что «администрацией достоверно установлено», что у Навального были «намерения на проведение митингов, забастовок». А значит официальное предостережение, что он «не может нарушать законы о митингах», было законным. Решение по второй жалобе вынесли всего за 10 минут.

*Алексея Навального российские власти внесли в списки «террористов и экстремистов».

**«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».





Фото: SOTA