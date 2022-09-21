В Курской области от обстрелов пострадала женщина

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вечером 20 сентября со стороны Украины вели обстрел сел Теткино и Волфино. Пожилая женщина в Волфино, работавшая на огороде, пострадала — с осколочными ранениями ее доставили в больницу.

В Теткино прилетело не меньше 20 снарядов. Они упали в районе улиц Белопольской, Больничной, Атынской, Комсомольской. Пострадавших нет, писал Старовойт. Повреждены пять домовладений и газопровод.

В Волфино было шесть прилетов.

«Один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — написал глава региона.