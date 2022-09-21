Жилой дом горит после обстрела в селе Логачевка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле села Логачевка Валуйского городского округа.

«После обстрела в селе Логачевка Валуйского горокруга загорелся частный жилой дом. Все оперативные службы выехали на место. По предварительным данным пострадавших нет. Более подробную информацию дам позже», — написал Гладков.

На прошлой неделе обстреливался город Валуйки — по оценкам Гладкова, в нем разрушения были в 72 жилых домах. Город оказался наиболее пострадавшим от украинских обстрелов в регионе. В Красном Хуторе при обстреле погибла женщина.