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#Новости

Жилой дом горит после обстрела в селе Логачевка в Белгородской области

21.09.2022

На прошлой неделе в регионе обстреливали Валуйки и Красный Хутор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле села Логачевка Валуйского городского округа. 

«После обстрела в селе Логачевка  Валуйского горокруга загорелся частный жилой дом. Все оперативные службы выехали на место. По предварительным данным пострадавших нет. Более подробную информацию дам позже», — написал Гладков.

На прошлой неделе обстреливался город Валуйки — по оценкам Гладкова, в нем разрушения были в 72 жилых домах. Город оказался наиболее пострадавшим от украинских обстрелов в регионе. В Красном Хуторе при обстреле погибла женщина. 


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