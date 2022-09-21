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#Новости

На Камчатке вынесли первый приговор военному о «фейках» про армию

21.09.2022

Военнослужащего оштрафовали на 800 тысяч рублей

В Камчатском крае 35-й гарнизонный военный суд вынес первый известный приговор в отношении военнослужащего Ильи Карпенко по делу о «фейках» про армию (ч.1 ст.207.3 УК). Его оштрафовали на 800 тысяч рублей, пишет «Сибирь.Реалии»*.

Приговор Карпенко вынесли еще 5 сентября. Адвокат не уточнил, что именно стало поводом для уголовного преследования и к какому роду войск принадлежал военнослужащий. 

Известно о возбуждении против военных еще как минимум двух уголовных дел. 23 сентября в Хабаровском крае гарнизонный военный суд  проведет заседание по одному из них — против военнослужащего Мирослава Ныча. В Ростовской области в распространении «фейков» про армию подозревают Валерия Котовича. 


*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом». 



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