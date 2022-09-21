Военкоматы в Санкт-Петербурге начали разносить повестки пачками

Юрист Павел Чиков рассказал, что в Санкт-Петербурге сотрудников ТСЖ привлекают для раздачи повесток. Военкоматы их готовят пачками.

Повестку при этом можно получить через сайт Госуслуг. Телеграм-канал Ateo Breaking сообщает, что отказаться от такой повестки можно: нужно зайти в настройки и поставить галочку, что вы принимаете только бумажные письма по своему адресу регистрации. Но доставку электронных писем отключить нельзя.

Чиков же уточнил, что граждан должны, по закону, оповещать путем вручения повесток лично в руки под подпись. Вручить ее могут по месту жительства или работы. Работодатели должны содействовать мобилизационным мероприятиям.

Самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова, должны запасники, имеющие мобилизационные предписания. Их некоторые состоящие в запасе начали получать еще весной 2022 года.