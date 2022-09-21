Чиков: военкомам разрешили составлять протоколы при проникновении на охраняемый объект

Вчера в УК приняли поправки, которые вводили понятия «мобилизация, военное положение, военное время», ужесточили наказание для военнослужащих. Одновременно с ними приняли поправки о военном положении в КоАП, пишет юрист Павел Чиков. Они призваны, по его мнению, чтобы оградить военкоматы от «нежелательных лиц».

«Предоставлены полномочия по составлению протоколов, административному задержанию и доставлению в полицию сотрудникам военкоматов по делам о самовольном проникновении на охраняемый в установленном порядке объект (статья 20.17 КоАП). Пообсуждав внутри с юристами, решили что поправки в КоАП нужны, чтобы выносить юристов, солдатских матерей, жён, журналистов и иных нежелательных гражданских лиц из военкоматов и сборных пунктов», — рассказал Чиков.