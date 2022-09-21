Движение «Весна» анонсировало акции «Нет могилизации» во всех городах России

Демократическое движение «Весна» анонсировало проведение по всей России протестных акций «Нет могилизации». Всероссийская акция протеста заявлена на 21 сентября, в 19:00, в центрах городов.

«Только что Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слёзы? За дворец Путина? Теперь война по-настоящему придёт в каждый дом и каждую семью. Раньше власти говорили, что воюют только «профессионалы» — и что они победят. Выяснилось, что не побеждают — и на фронт стали набирать заключённых. А теперь объявлена мобилизация», — обратились к россиянам участники движения.

Они считают, что мобилизация говорит о крайне тяжёлом положении на фронтах.

«Война больше не «где-то там» — она пришла в нашу страну, наши дома, за нашими родными. И они должны гибнуть, чтобы исправить ошибки путинского режима, который ввергнул Россию в чудовищную бойню, изоляцию и нищету. Депутаты и чиновники, которые ежедневно вопили о необходимости мобилизации, останутся в своих теплых креслах — живыми и здоровыми. Мы считаем, что это их нужно мобилизовать и отправить в Украину — пусть сами гибнут за свои больные фантазии, а не отправляют на смерть обычных парней», — продолжили активисты.

Указ о мобилизации подписал сегодня Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать планируют 300 тысяч человек — это всего 1% от потенциального резерва. Всего, по его словам, в России могут призвать 25 млн человек.