Close

#Новости

Палата представителей Конгресса США приняла закон о «разжигателях войны»

21.09.2022

В список вошли 200 российских чиновников, пропагандистов, бизнесменов, военных

«Сирена» собщила, что палата представителей Конгресса США приняла закон по списку главных разжигателей войны от ФБК*. Всего в нем 6000 имен, но пока под санкции могут попасть 200 человек, которых ранее не коснулись ограничения. 

Эти люди, по данным сторонников Алексея Навального**, причастны к «военной агрессии, нарушениям прав человека и отравлению политика». В списке Роман Абрамович, Искандер Махмудов, Константин Эрнст, Екатерина Андреева, Маргарита Симоньян, Элла Памфилова и другие.

Теперь перечень должны рассмотреть в Сенате США.


*ФБК признана российскими властями «экстремистской организацией» и ее деятельность в стране запрещена. 

**Алексея Навального российские власти включили в список «террористов и экстремистов». 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.