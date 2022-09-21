Палата представителей Конгресса США приняла закон о «разжигателях войны»

«Сирена» собщила, что палата представителей Конгресса США приняла закон по списку главных разжигателей войны от ФБК*. Всего в нем 6000 имен, но пока под санкции могут попасть 200 человек, которых ранее не коснулись ограничения.

Эти люди, по данным сторонников Алексея Навального**, причастны к «военной агрессии, нарушениям прав человека и отравлению политика». В списке Роман Абрамович, Искандер Махмудов, Константин Эрнст, Екатерина Андреева, Маргарита Симоньян, Элла Памфилова и другие.

Теперь перечень должны рассмотреть в Сенате США.

*ФБК признана российскими властями «экстремистской организацией» и ее деятельность в стране запрещена.

**Алексея Навального российские власти включили в список «террористов и экстремистов».