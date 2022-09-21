Шойгу: потери России — 5937 человек

После Путина выступает министр обороны Сергей Шойгу. Он озвучил потери российской армии — впервые с 25 марта. По его словам, погибли 5937 человек.

Украина, по его данным, потеряла 61 тысячу военнослужащих убитыми и 49 тысяч ранеными за время боев. Шойгу также сказал, что Россия воюет не с Украиной, а с Западом, потому что у Киева оружие давно закончилось.

По поводу мобилизации он сказал, что планируется отправить в Украину 300 тысяч резервистов. Студентов и срочников, утверждает Шойгу, отправлять на фронт не будут.

ВВС и «Медиазона»* еще в августе подтвердили гибель больше 6000 человек в боях в Украине. На 9 сентября число подтвержденных имен погибших российских военных в Украине составляло 6219 человек, а на 21 сентября — 6,6 тысяч человек.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».