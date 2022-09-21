Путин объявил частичную мобилизацию

Президент России Владимир Путин в обращении сегодня объявил, что в стране начнется «частичная мобилизация» с 21 сентября. Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он.



Он пообещал, что мобилизованные получат то же обеспечение, что и контрактники, пройдут обучение с учетом опыта спецоперации. Он отметил, что ответственность лежит и на предприятиях гособоронзаказа — они также попадают под «мобилизацию» и будут наращивать производство вооружений и оружия.

Путин снова говорил, что страны Запада пытаются угрожать России, лишить ее суверенитета. Некоторые, добавил он, угрожают ядерным оружием. Путин добавил, что такое оружие, причем более современное, есть у России. И страна, по его словам, будет защищаться любыми средствами — и «это не блеф».

«Те, кто шантажирует нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — добавил он.

В обращении он также говорил о НАТО, которое проводит разведку по всему югу России и подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию страны.

По поводу референдумов в украинских регионах он сказал, что Россия их поддержит.

После Путина выступает министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, Россия воюет «не с украинской армией, а с коллективным Западом».





