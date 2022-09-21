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Канцлер Германии призвал реформировать Совбез ООН

21.09.2022

Шольц оценил бои в Украине как возвращение империализма, и никакого мира на условиях России быть не может

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал реформировать Совет безопасности ООН. По его словам, мир не должен «сидеть сложа руки, пока вооруженная до зубов ядерная держава, — которая, ко всему прочему, еще и числится среди основателей Объединенных Наций, — желает раздвинуть границы насилия», пишет DW*.

Шольц сказал, что цель Путина в Украине — завладеть страной. Это он назвал неприкрытым империализмом, который стал катастрофой не только для Европы. И бои, по его мнению, прекратятся только тогда, когда Путин признает, что проиграл.

«Вот почему мы не примем никакого мира, продиктованного Россией, и именно поэтому Украина должна быть в состоянии отразить нападение России. Неужели мы будем беспомощно наблюдать, как некоторые хотят вернуть нас обратно в мировой порядок, где война является обычным средством политики, независимые страны должны присоединиться к своим более сильным соседям или колониальным хозяевам, а процветание и права человека являются привилегией немногих счастливчиков?» — цитирует обращение Шольца Reuters. 

Он также призвал включить Германию в состав Совбеза ООН, а глобальный Юг — активнее участвовать в мировой политике, пишет «Интерфакс». 



*DW Минюст считает «иностранным агентом». 



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