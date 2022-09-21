Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Поздно вечером 20 сентября Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня. Как пишет «Коммерсант», обстрелы прекратились к 22:30 по местному времени.

По данным армянской стороны, азербайджанские военные использовали стрелковое оружие в восточном направлении границы. Стрельбу вели с определенной периодичностью. О пострадавших не сообщали.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах территории, около 200 человек с обеих стороны погибли.

Армения запросила помощь ОДКБ, но организация не стала вмешиваться в конфликт, направив в регион только мониторинговую миссию. В Ереване прошли протесты: люди требовали выхода из ОДКБ.

Тем временем выразить поддержку Армении в Ереван приезжала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она заверила, что Вашингтон готов оказать Еревану помощь.

Главы МИД Армении и Азербайджана встретились вчера в Нью-Йорке с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он назвал обнадеживающим прекращение огня и перспективным дипломатический путь решения конфликта, пишет «Голос Америки»*.

*«Голос Америки» Минюст России считает «иностранным агентом».