Вашингтон и Париж заявили о нелегитимности готовящихся «референдумов»

США никогда не признают готовящиеся «референдумы» о присоединении оккупированных украинских территорий к России. С соответствующим заявлением на пресс-конференции во вторник выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон считает такое голосование оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности. В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Белому дому известно о планах РФ объявить мобилизацию в стране.

С осуждением «референдумов» также выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что готовящиеся «голосования» не будут иметь юридической силы. Французский лидер добавил, что рассчитывает в ближайшее время переговорить с Владимиром Путиным.