Казанский филиал «Транснефти» отправляет в Украину своих сотрудников

Казанский филиал «Транснефти» формирует «добровольческие отряды» из своих сотрудников для участия в боевых действия в Украине. Первая группа из 20 человек уже готова отправиться на фронт, сообщает «Idel. Реалии»*.

О действиях руководства казанского АО «Транснефть–Прикамье» изданию стало известно из аудиозаписи, сделанной во время встречи сотрудников компании с Айратом Аюповым — старшим сапером казанского ОМОНа, вернувшимся из «командировки» в июле. В ходе встречи один из представителей топ-менеджмента ясно дал понять, что «дело это сугубо добровольное».

«Транснефть» предлагает своим сотрудникам две формы участия в боевых действиях. Согласно первой, желающие отправиться на фронт заключают полугодичный контракт с Минобороны РФ. Основные критерии приема — хорошее здоровье и возраст до 50 лет.

Вторая форма предполагает заключение с работником соглашения на три месяца. В этом случае он отправляется на фронт добровольцем. Начальник отдела организации ведомственной охраны управления безопасности компании Иван Сукачев отметил, что те 20 сотрудников, которые решили отправиться в Украину, предпочли именно этот вариант.

Добровольцы отправляются «в отпуск» с сохранением рабочего места, но без сохранения заработной платы. Сотрудникам компании, согласившимся поехать в Украину, обещают выплаты как минимум вдвое больше средней зарплаты в «Транснефти». Руководство надеялось, что желающих уехать будет больше, но их ожидания не оправдались.





*«Idel. Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».