209-й день боев: главное

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях сообщили, что готовы провести референдумы о присоединении к России уже 23-27 сентября.

Сначала проведение голосований отложили после успеха контрнаступления Киева. Но под давлением «партии войны», считают источники «Медузы»*, Кремль решил срочно провести «голосование».

Решение «властей» захваченных территорий уже поддержали в регионах России. В Госдуме готовы собраться в срочном порядке, чтобы принять нужные решения по включению территорий в состав страны, пишет ТАСС. Как добавил председатель думского Комитета по контролю Олег Морозов, «если на то будет воля граждан, в срочном порядке».

Киев давно говорил, что никаких итогов референдумов не признает. Сегодня об этом же сообщили в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц на 77-й Генассамблее сказал, что это «голосование» — фиктивное, противоречащее международному праву. НАТО также не будет считать легитимными готовящиеся референдумы о присоединении к России, заявил Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг.

В Москве готовы «в ближайшее время» открыть военкомат для иностранных граждан в миграционном центре Сахарово. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, будет развернута «полноценная инфраструктура содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан». Он аргументировал такое решение тем, что при подписании контракта на год иностранцы имеют право на упрощенную процедуру получения гражданства.

DW** со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова пишет, что в Изюме эксгумировали уже 146 тел погибших. Место массового захоронения почти на 450 могил нашли в лесополосе после отхода российских войск из города. Часть погибших была со следами пыток, среди них были женщины и дети. Кремль назвал информацию о преступлениях российской армии «враньем».

ЕС может организовать миссию военной помощи в Украину уже в октябре. Как пишет «Коммерсант», такое решение озвучил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Окончательное решение будет принято лидерами ЕС и согласовано с Киевом.

Разведка Британии сообщает, что командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало подводные лодки из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае. Скорее всего это произошло из-за недавнего изменения уровня угрозы безопасности в связи с усилением украинских возможностей по нанесению ударов большой дальности. За последние два месяца были атакованы штаб флота и его главный аэродром морской авиации. По мнению спецслужбы, именно гарантия базирования Черноморского флота могла быть причиной для аннексии Крыма в 2014 году. В настоящее время безопасность базы подорвана.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что необходимость срочных «референдумов» вызвана успешным контрнаступлением Украины. Но на дальнейшую эскалацию конфликта Путин вряд ли пойдет: у российского руководства, вероятно, заканчиваются способы попытаться остановить украинские силы. Захват территорий — это попытка мобилизовать дополнительные силы из всех возможных источников, заключили аналитики.

*«Медузу» и **DW Минюст России считает «иностранными агентами».