Генсек НАТО назвал нелегитимными «референдумы» в оккупированных областях Украины

НАТО будет считает нелегитимными «референдумы» на украинских оккупированных территориях. С соответствующим заявлением во вторник выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мнимые референдумы не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины. Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — написал он в своих соцсетях.

Ранее с аналогичным заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава немецкого правительства назвал фиктивными планируемые референдумы и отметил, что они не могут быть приняты мировым сообществом, поскольку не подпадают под нормы международного права. Он также выразил поддержку Украине и заявил, что она «имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию».

После объявлений о проведении «референдумов» Париж запросил у Москвы срочный телефонный разговор Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Как сообщают СМИ, Кремль в разговоре отказал, заявив, что звонок можно организовать лишь через несколько дней.

20 сентября представители ЛНР и ДНР объявили о том, что «референдумы» по вопросу о вхождении их территорий в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября. Позднее о решении провести в эти даты голосование объявили и «главы» оккупированных Херсонской и Запорожской областей. РБК сообщает, что президент РФ Владимир Путин выступит перед россиянами с заявлением по данному вопросу. Вероятно, к жителям страны также обратится и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.



