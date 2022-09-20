«Роскомсвобода» сообщила о первом случае преследования за использование Instagram*

«Роскомсвобода» зафиксировала первый случай преследования за использование запрещенной соцсети Instagram* в России. Как стало известно правозащитникам, правоохранительные органы заинтересовались блогом стилистки Вероники Логиновой.

Логинова самостоятельно обратилась в юридическую поддержку «Роскомсвободы». По словам девушки, полиция и прокуратура посчитали, что она «совершила действия по привлечению пользователей в соцсети Facebook** и Instagram*». Надзорный орган вынес ей «предостережение о недопустимости нарушения закона», копию которого она предоставила правозащитникам.

В документе говорится, что «...совершение действий по привлечению пользователей в соцсети Facebook** и Instagram*, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц».

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян отмечает, что это первый случай преследования гражданина РФ на основании использования Instagram*, хотя прежде говорилось, что данное решение конечных пользователей не коснется.

«А теперь оказывается, что вполне коснется. Ведь прокурор предупреждает, что за вербовку блогеру грозит от 4 до 8 лет лишения свободы по ч.1.1. ст. 282.2 УК РФ. А за непосредственное участие в деятельности такой организации грозит еще от 2 до 6 лет по ч.2 ст. 282.2 УК РФ. То есть по логике прокурора теперь за любое «подписывайтесь на меня в Инстаграм*» грозит до 14 лет лишения свободы!» — заявил Дарбинян.

*Instagram и **Facebook принадлежат компании Meta, которая признана «экстремистской» и запрещена в РФ.