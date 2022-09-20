В «Сахарово» развернут набор иностранцев на военную службу в ВС РФ

Правительство Москвы «в ближайшее время» развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для набора на военную службу иностранцев, желающих в упрощённом порядке получить российское гражданство. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Собянин отметил, что иностранцы, заключившие годовой контракт на службу в Вооруженных Силах РФ, будут иметь право на получение российского гражданства «без длительного ожидания и других бюрократических преград». Ранее соответствующие поправки во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы.



