Шольц заявил об отказе Германии признавать «референдумы» на оккупированных украинских территориях

Германия не признает «референдумы» о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России. С соответствующим заявлением во вторник выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Россия должна вывести свои войска [с Украины]. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом», — сказал Шольц по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Глава немецкого правительства назвал фиктивными планируемые «референдумы» и отметил, что они не могут быть приняты мировым сообществом, поскольку не подпадают под нормы международного права.

20 сентября представители ЛНР и ДНР объявили о том, что «референдумы» по вопросу о вхождении их территорий в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября. Позднее о решении провести в эти даты голосование объявили и «главы» оккупированных Херсонской и Запорожской областей. РБК сообщает, что президент РФ Владимир Путин выступит перед россиянами с заявлением по данному вопросу. Вероятно, к жителям страны также обратится и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.