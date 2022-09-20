Ростовчанин застрелил таксиста за «неправильное» мнение о боях в Украине по дороге в ЛНР

Ростовчанин, направлявшийся в ЛНР, расстрелял по пути таксиста за «неправильное» мнение о боевых действиях в Украине. Молодого человека задержали в Воронежской области на границе с самопровозглашенной республикой, сообщает ASTRA.

Задержанным оказался 24-летний житель Ростова-на-Дону Александр Шевченко. По данным источников ASTRA, 17 сентября он решил взять такси из города Россошь в Воронежской области и отправиться в ЛНР. Заказ принял местный таксист — 58-летний Николай Гейченко (на фото).

В дороге у мужчин завязался спор о ситуации в Украине. Молодому ростовчанину, направлявшемуся на Донбасс, не понравились высказывания таксиста о боевых действиях, и он прострелил ему голову из пистолета «ИЖ-71». Он переложил тело убитого на пассажирское сиденье и сел за руль. Труп таксиста злоумышленник сбросил в лесополосе в районе села Шакаловка. До ЛНР он решил добраться пешком, поскольку машина застряла в грязи.

Тело таксиста нашли 19 сентября. Его предполагаемого убийцу перехватили на границе с ЛНР. При себе у ростовчанина нашли пистолет, из которого тот, предположительно, убил водителя такси.



