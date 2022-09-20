«Медуза»*: Кремль решил «немедленно» присоединить украинские территории под давлением «партии войны»

Кремль решил «немедленно» аннексировать украинские территории под влиянием «партии войны» — группы высокопоставленных чиновников и силовиков, выступающих за дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной. Об этом сообщает «Медуза»* со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Ранее «Медуза»* сообщала, что успешное украинское контрнаступление заставило Кремль отложить на неопределенный срок проведение «референдумов» о «присоединении» оккупированных территорий к России.

Источники издания, близкие к Кремлю, утверждали, что российские политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, были отозваны в Россию. Политтехнологи в Херсонской области остались на месте, однако подготовка к «голосованию» была полностью свернута.

Однако ситуация кардинально изменилась всего за несколько дней. Собеседники «Медузы»* утверждают, что Кремль изменил свои планы под влиянием «партии войны», выступающий за дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной, а также за введение мобилизации. Речь, в частности, о генеральном секретаре «Единой России» Андрее Турчаке и зампреде Совбеза РФ Дмитрии Медведеве. Источники издания сообщают, что они объединились с высокопоставленными силовиками, в том числе с главой Росгвардии Виктором Золотовым, и надавили на Путина.

По замыслу властей, присоединение оккупированных территорий к России сможет остановить контрнаступление украинских войск, поскольку те якобы «не рискнут наступать на территорию России». Киев между тем уже заявлял, что считает готовящиеся голосования «фикцией», которая ничего не изменит.

При этом поправки о мобилизации в УК были внесены с тем расчетом, что в стране будет объявлено военное положение в случае дальнейшего наступления украинских войск. По словам источников «Медузы»*, в связи с этими «новыми условиями» вероятны перестановки в руководстве администрации президента и министерства обороны.







*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».

