«МО»: заключенных ростовских колоний уже заставляют голосовать на «референдумах»

Заключенных в колониях Ростовской области уже заставляют голосовать за присоединение четырех оккупированных областей Украины к России. Об этом Telegram-каналу «Можем объяснить» сообщили два источника в исправительной системе.

По словам одного из собеседников канала, первыми на голосование отправили тех, у кого есть украинский паспорт. Второй источник утверждает, что на голосование планируется отправить вообще всех подряд.

Друзья одного из заключенных колонии ИК-10 Ростова-на-Дону переслали «МО» голосовое сообщение, в котором он рассказал о том, что администрация «дернула» всех украинцев, «чтобы они голосовали за вступление в Россию». «Так что вы понимаете чем пахнет», — добавил он. Об аналогичной разнарядке «МО» сообщил один из заключенных колонии №14 в Новочеркасске.

20 сентября представители ЛНР и ДНР объявили о том, что «референдумы» по вопросу о вхождении их территорий в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября. Позднее о решении провести в эти даты голосование объявили и «главы» оккупированных Херсонской и Запорожской областей.