РБК: Путин до конца дня выступит с заявлением о «референдумах»

https://newtimes.ru/articles/detail/222808Президент России Владимир Путин может выступить сегодня с заявлением по поводу «референдумов» на территориях ЛНР, ДНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Информацию об этом РБК подтвердили как минимум три источника. Ожидается, что Путин выступит с заявлением до конца текущего дня. Содержание его выступления собеседникам издания неизвестно. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

20 сентября представители ЛНР и ДНР объявили о том, что «референдумы» по вопросу о вхождении их территорий в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября. Позднее о решении провести в эти даты голосование объявили и «главы» оккупированных Херсонской и Запорожской областей.